Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 8 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Hatay'da, kalp rahatsızlığı bulunan 8 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 8 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da, kalp rahatsızlığı bulunan 8 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören 8 günlük erkek bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        Sağlık Bakanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla havalimanına götürülen bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Kuyumcunun cinayet şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı
        Kuyumcunun cinayet şüphelileri, Suriye sınırında yakalandı
        Hatay'ın depremde tahrip olan su altyapısı hummalı çalışmalarla yenileniyor...
        Hatay'ın depremde tahrip olan su altyapısı hummalı çalışmalarla yenileniyor...
        Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Yayladağı Gençlik Merkezi hizmete açıldı
        Hatay'da trafik denetimlerinde 625 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da trafik denetimlerinde 625 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü