Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremlerden etkilenen kadınlar, yaptıkları kömbeleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ekonomik kazanç elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden, 2020'de kurulan Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de etkilendi.

Afetin ardından dağılma aşamasına gelen Arpaderesi Mahallesi'ndeki kooperatif, Hatay Valiliğince hayata geçirilen "Hayat Hatay Projesi" ile tekrar işler hale getirildi.

Kooperatife üye 28 kadın, proje sayesinde yaklaşık 1,5 yıldır hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kentin tescilli lezzetini zincir marketler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

- "Daha çok kadına ulaşmak istiyoruz"

Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Müge Aydın, AA muhabirine, Hayat Hatay Projesi ile yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Şu anda kooperatife üye 28 kadınla kömbe yapımını sürdürdüklerini anlatan Aydın, atölyelerinde her gün yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

Aydın, kooperatiflerini yeniden işler hale getiren proje sayesinde kadınların hem depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını hem de ekonomik kazanç elde ettiğini dile getirdi.

Kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durabildiğini vurgulayan Aydın, "Kadınların daha çok güçlenmesini istiyoruz. Ekonomik özgürlüğü olan kadın her zaman çok güçlüdür ve mutludur. Biz de daha çok kadına ulaşmak istiyoruz." dedi.

Aydın, kooperatif bünyesinde kömbenin yanı sıra farklı ürünleri de yapıp yine Türkiye'nin çok sayıda iline göndermeyi istediklerini belirtti.

- "Üretim yapmak bana çok iyi geldi"

Kooperatif üyesi 56 yaşındaki Yurdanur Arıcı da yaklaşık bir yıldan bu yana atölyede kömbe yaptığını ifade etti.

Atölyede çalışarak kendisini daha iyi hissettiğini belirten Arıcı, "Özgüvenim gelişti, sosyal aktivitem arttı. Buradaki arkadaşlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Üretim yapmak bana çok iyi geldi. Bu işle eşime ve evime de destek oluyorum. Gerçekten bir kadın için ayakta durmak, kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.