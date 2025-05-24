Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremlerden etkilenen kadınlar, yaptıkları kömbeleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ekonomik kazanç elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede kadınlar kooperatif sayesinde kazanç elde ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremlerden etkilenen kadınlar, yaptıkları kömbeleri Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ekonomik kazanç elde ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden, 2020'de kurulan Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de etkilendi.

        Afetin ardından dağılma aşamasına gelen Arpaderesi Mahallesi'ndeki kooperatif, Hatay Valiliğince hayata geçirilen "Hayat Hatay Projesi" ile tekrar işler hale getirildi.

        Kooperatife üye 28 kadın, proje sayesinde yaklaşık 1,5 yıldır hamuruna 7 farklı baharat katılarak, cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlanan kentin tescilli lezzetini zincir marketler vasıtasıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

        - "Daha çok kadına ulaşmak istiyoruz"

        Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Müge Aydın, AA muhabirine, Hayat Hatay Projesi ile yeniden üretime başladıklarını söyledi.

        Şu anda kooperatife üye 28 kadınla kömbe yapımını sürdürdüklerini anlatan Aydın, atölyelerinde her gün yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

        Aydın, kooperatiflerini yeniden işler hale getiren proje sayesinde kadınların hem depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını hem de ekonomik kazanç elde ettiğini dile getirdi.

        Kadınların üreterek kendi ayakları üzerinde durabildiğini vurgulayan Aydın, "Kadınların daha çok güçlenmesini istiyoruz. Ekonomik özgürlüğü olan kadın her zaman çok güçlüdür ve mutludur. Biz de daha çok kadına ulaşmak istiyoruz." dedi.

        Aydın, kooperatif bünyesinde kömbenin yanı sıra farklı ürünleri de yapıp yine Türkiye'nin çok sayıda iline göndermeyi istediklerini belirtti.

        - "Üretim yapmak bana çok iyi geldi"

        Kooperatif üyesi 56 yaşındaki Yurdanur Arıcı da yaklaşık bir yıldan bu yana atölyede kömbe yaptığını ifade etti.

        Atölyede çalışarak kendisini daha iyi hissettiğini belirten Arıcı, "Özgüvenim gelişti, sosyal aktivitem arttı. Buradaki arkadaşlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Üretim yapmak bana çok iyi geldi. Bu işle eşime ve evime de destek oluyorum. Gerçekten bir kadın için ayakta durmak, kendi parasını kazanmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

        Kadınlardan 55 yaşındaki Perihan Üstün ise depremin yıkıcı etkilerinden bu iş sayesinde hem uzaklaştığını hem de ekonomik kazanç elde ettiğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
        Kurban pazarındaki 1 ton 400 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor
        Hatay'ın 10 lezzeti coğrafi işaret olarak tescil edildi
        Hatay'ın 10 lezzeti coğrafi işaret olarak tescil edildi
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret
        Hatay'da 10 ürüne daha coğrafi işaret
        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Antakya'da Yeşilay bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Hatay'da öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci anlatıldı
        Hatay'da öğrencilere arkeolojik eserlerin restorasyon süreci anlatıldı