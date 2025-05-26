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        Belen'de Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:38
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        Belen'de Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Belen Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz yaptı.

        Yılmaz ve ziyaretçiler, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Ekinlik kapsamında kermes de organize edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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