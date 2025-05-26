Belen'de Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.
Belen Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz yaptı.
Yılmaz ve ziyaretçiler, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Ekinlik kapsamında kermes de organize edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.