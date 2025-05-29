Samandağ Kaymakamlığından Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama:

"Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtildi.

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