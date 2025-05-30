GÜNCELLEME - Hatay'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ballıöz Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.
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