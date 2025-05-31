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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:52
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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli ve aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.

        Uygulama kapsamında ekipler, bazı araçları durdurup arama yaptı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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