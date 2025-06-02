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        Payas'ta üst aramalarında tabanca ve bıçak bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:24
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        Payas'ta üst aramalarında tabanca ve bıçak bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri R.K. ile Ş.K'yi durdurdu.

        Üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve bıçak ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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