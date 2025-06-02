Payas'ta üst aramalarında tabanca ve bıçak bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri R.K. ile Ş.K'yi durdurdu.
Üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve bıçak ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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