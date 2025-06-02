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        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:16
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        Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, belediye ekiplerince temizleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde temizlik çalışması başlatıldı.

        Gölü amfibi araçlarla inceleyen ekipler, istilacı türlerden olan su sümbüllerini topluyor.

        Çalışmalar, göl yüzeyi sümbüllerden arındırılıncaya kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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