Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri temizleniyor

Çalışmalar, göl yüzeyi sümbüllerden arındırılıncaya kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölde temizlik çalışması başlatıldı.

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