TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda, yaz döneminde ortaokul öğrencilerinin eğlenceli ve güzel vakit geçirmeleri için yaz okulu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antakya'da bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Bir Yaz Bin Gelecek" sloganıyla gerçekleştirdiği Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı.

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