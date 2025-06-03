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        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Defne ilçesinde su kuyusuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:30
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        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde su kuyusuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Değirmenyolu Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki S.S. ayağının kayması sonucu su kuyusuna düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adamı düştüğü kuyudan çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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