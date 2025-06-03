Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde su kuyusuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde su kuyusuna düşen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Değirmenyolu Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki S.S. ayağının kayması sonucu su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adamı düştüğü kuyudan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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