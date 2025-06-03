Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.
Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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