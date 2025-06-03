Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da sosyal medya hesaplarında asılsız paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Samandağ Kaymakamlığının açıklamasına göre, farklı mahallelerde "Kalaşnikof piyade tüfekli 5 kişinin görüldüğü" iddiası üzerine jandarma ekiplerince araştırma yapıldı.

        Ekipler, asılsız iddianın Gözene Mahallesi'nde ikamet eden S.D. ve babası M.D. tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını belirledi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyeler soruşturmasında 5 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 5 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
        Hatay'da kuyuya düşen adamı itfaiye kurtardı
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu
        Cilvegözü'nde Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu
        Hatay'da trafik denetimlerinde 430 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da trafik denetimlerinde 430 sürücüye ceza uygulandı
        Hatay'da cinsel taciz zanlısı tutuklandı
        Hatay'da cinsel taciz zanlısı tutuklandı
        Hatay, Mersin ve Osmaniye'de bayram öncesi bıçak ustalarının mesaisi yoğunl...
        Hatay, Mersin ve Osmaniye'de bayram öncesi bıçak ustalarının mesaisi yoğunl...
        TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı
        TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Hatay'da yapıldı