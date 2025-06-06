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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:36
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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        İskenderun Kaymakamlığınca, hizmet binasının avlusunda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Muhammet Önder, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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