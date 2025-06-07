Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyon ve 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyon ve 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        İ.H.D'nin kullandığı 33 NKN 27 plakalı kamyon, Hatay-Adana Otoyolu'nun Erzin gişeleri yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 DC 2885, 27 GE 878 ve 20 AEV 984 plakalı hafif ticari araçlarla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaptıkları kontrolde 27 GE 878 plakalı araçtaki Ahmet İşgören'in (23) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programında k...
        Kaçan kurbanlık boğa kara yoluna çıktı
        Kaçan kurbanlık boğa kara yoluna çıktı
        Kaçan boğa kara yoluna çıktı
        Kaçan boğa kara yoluna çıktı
        İskenderun'da depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'na yeni yuvalarında...
        İskenderun'da depremde evini kaybedenler Kurban Bayramı'na yeni yuvalarında...
        Üniversite öğrencisi topladığı kapaklarla engelli depremzedeleri sevindirme...
        Üniversite öğrencisi topladığı kapaklarla engelli depremzedeleri sevindirme...
        Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi
        Hatay'da bayramın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi