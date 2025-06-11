Yayladağı'nda bursluluk sınavında tam puan alan öğrenci ödüllendirildi
Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden öğrenciye teleskop hediye etti.
Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden öğrenciye teleskop hediye etti.
Yalçın, sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren İklim Bilgili'yle makamında bir araya geldi.
Bilgili'yi başarısından dolayı kutlayan Yalçın, uzay mühendisliği hayali dolayısıyla öğrenciye teleskop hediye etti.
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