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        Belen'de 81 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Hatay'ın Belen ilçesindeki adresinde 81 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:04
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        Belen'de 81 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Hatay'ın Belen ilçesindeki adresinde 81 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Belen İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı. Adreste 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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