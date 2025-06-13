Hatay'da emniyet personeline seminer verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınava girecek çocuğu olan emniyet personeline seminer verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınava girecek çocuğu olan emniyet personeline seminer verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in öncülüğünde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek çocuğu olan emniyet personeli için etkinlik düzenlendi.
Emniyet binasında düzenlenen etkinlikte Psikolog ve Yaşam Koçu Melike İrem Dönmez tarafından "Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri Semineri" verildi.
Seminerde, katılımcılara sınav öncesi ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi aktarıldı.
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