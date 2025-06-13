Hatay'da emniyet personeline seminer verildi

Seminerde, katılımcılara sınav öncesi ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi aktarıldı.

Emniyet binasında düzenlenen etkinlikte Psikolog ve Yaşam Koçu Melike İrem Dönmez tarafından "Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri Semineri" verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in öncülüğünde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek çocuğu olan emniyet personeli için etkinlik düzenlendi.

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