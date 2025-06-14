Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.Ö'nün kullandığı kamyon, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde K.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
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