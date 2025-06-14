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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:40
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        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        H.Ö'nün kullandığı kamyon, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde K.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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