Samandağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 31 AE 111 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde, 07 BGV 980 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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