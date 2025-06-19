Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 31 AE 111 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde, 07 BGV 980 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi
        Hatay'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi
        Hatay'da inşası süren sörf merkezinde sporcu yetiştirilecek
        Hatay'da inşası süren sörf merkezinde sporcu yetiştirilecek
        Antakya'da çok amaçlı salon törenle açıldı
        Antakya'da çok amaçlı salon törenle açıldı
        Samandağ'da kule vincin betonuna çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Samandağ'da kule vincin betonuna çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da başarılı depremzede sporcular ödüllendirildi
        Hatay'da başarılı depremzede sporcular ödüllendirildi
        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı