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        Samandağ'da kuyuya düşen çakal kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakal, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:27
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        Samandağ'da kuyuya düşen çakal kurtarıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakal, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Yeşilköy Mahallesi'nde içerisinde su bulunan kuyuda mahsur kalan çakalı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çakalı halat yardımıyla kurtardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çakal, yiyecek ve su verildikten sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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