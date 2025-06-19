Samandağ'da kuyuya düşen çakal kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakal, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakal, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yeşilköy Mahallesi'nde içerisinde su bulunan kuyuda mahsur kalan çakalı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çakalı halat yardımıyla kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan çakal, yiyecek ve su verildikten sonra doğaya salındı.
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