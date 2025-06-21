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        Gıda mühendisi oğlunun girişimiyle 53 yaşında mantar üreticisi oldu

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da iki çocuk annesi 53 yaşındaki Neslihan Akçan, gıda mühendisi oğlunun yönlendirmesiyle devlet desteği alıp kurduğu kültür mantarı üretim tesisinde 6'sı kadın 30 kişiye istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:03
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        Gıda mühendisi oğlunun girişimiyle 53 yaşında mantar üreticisi oldu
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da iki çocuk annesi 53 yaşındaki Neslihan Akçan, gıda mühendisi oğlunun yönlendirmesiyle devlet desteği alıp kurduğu kültür mantarı üretim tesisinde 6'sı kadın 30 kişiye istihdam sağlıyor.

        Ev hanımıyken kendi işinin patronu olan Akçan, büyük oğlu Ahmet Gürkan'ın girişimleriyle 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "Kültür Mantarı Üretim Tesisi Projesi"ne başvurdu.

        Yayladağı ilçesinde kiraladığı 6 dönüm arazinin 4 dönümüne 12 milyon liralık yatırımla modern tesis kuran Akçan, TKDK'den yüzde 65 destek aldı.

        Akçan, deprem farkı ödemelerinden de yararlanarak tesisinde kompost odalarından paketleme bölümü ve soğuk hava deposuna kadar kültür mantarı üretimiyle ilgili her aşamayı oluşturdu.

        Şubat ayında ilk hasadını gerçekleştiren ve ikinci hasat için çalışmalara başlayan Akçan, her hasatta ortalama 60 ton çıkan ürünlerini komisyoncular aracılığıyla pazarlıyor.

        Oğlunun girişimleri sayesinde el attığı mantar üretim işinde patron olan Akçan, 6'sı kadın 30 kişiye de iş imkanı sağlıyor.

        - "Ev hanımıyken evde oturmak sıkıcı geliyordu"

        Girişimci Neslihan Akçan, AA muhabirine, büyük oğlu sayesinde kendi işinin patronu olduğunu ve bundan da memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Ürettiği mantarlara adeta bebek gibi baktığını belirten Akçan, şöyle devam etti:

        "Aslında meşakkatli bir iş, sabah erken saatten akşam geç saate kadar çalışma gerektiriyor. Mantar, çok narin bir ürün olduğundan bebek gibi büyütülmesi gerekiyor. Projemiz kabul oldu, çadırlarımız kurulduktan sonra 6 ay içerisinde de üretime geçtik ve ilk hasadımızı 45 günde aldık. 11 çadırla üretime devam ediyoruz, hasatlarımız da güzel geçiyor."

        Akçan, her çadırdan ortalama 5 ton ürün elde ettiklerini dile getirdi.

        İşini çok sevdiğini anlatan Akçan, şunları kaydetti:

        "Ev hanımıyken evde oturmak sıkıcı geliyordu, işe başladıktan sonra hayatım yoğun bir şekilde devam ediyor ve ben bundan memnunum. Çok şükür, zamanım daha güzel geçiyor. Şu anda 30 çalışanım var, çalışanlarımızın da verimliliğiyle güzel işler yapıyoruz. Hiçbir kadının evinde oturmayıp çalışmasını tavsiye ederim ve yarı yolda bırakmayıp devam etmelerini isterim."

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