Hatay'da ortopedik rahatsızlığı bulunan adayı belediye ekipleri sınav merkezine götürdü

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle sınav merkezine gitmekte güçlük çeken bir aday belediyeden yardım istedi.

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