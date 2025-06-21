Hatay'da ortopedik rahatsızlığı bulunan adayı belediye ekipleri sınav merkezine götürdü
Hatay'da, ortopedik rahatsızlığı bulunan aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gBüyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla götürüldü.
Hatay'da, ortopedik rahatsızlığı bulunan aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gBüyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla götürüldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle sınav merkezine gitmekte güçlük çeken bir aday belediyeden yardım istedi.
Ekipler, hasta nakil aracıyla evinden aldıkları adayı sınava gireceği okula götürdü.
Sınavın ardından aday yeniden ekiplerin yardımıyla evine bırakıldı.
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