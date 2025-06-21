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        Hatay'da ortopedik rahatsızlığı bulunan adayı belediye ekipleri sınav merkezine götürdü

        Hatay'da, ortopedik rahatsızlığı bulunan aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gBüyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:39
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        Hatay'da ortopedik rahatsızlığı bulunan adayı belediye ekipleri sınav merkezine götürdü
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        Hatay'da, ortopedik rahatsızlığı bulunan aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gBüyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık sorunları nedeniyle sınav merkezine gitmekte güçlük çeken bir aday belediyeden yardım istedi.

        Ekipler, hasta nakil aracıyla evinden aldıkları adayı sınava gireceği okula götürdü.

        Sınavın ardından aday yeniden ekiplerin yardımıyla evine bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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