Samandağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Atatürk Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Atatürk Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta ve araçtaki E.M. ve Ü.D'nin üst aramasında bir miktar esrar ile içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirdi.
Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
