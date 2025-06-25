Hatay Arsuz'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 74 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 74 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Tülek ve Avcılarsuyu mahallelerinde yapımı süren 74 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, örnek daireleri gezdi.
Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, çocuklara hediye verdi.
Vali Masatlı, afetlere dayanıklı ve modern tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına önem taşıdığını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.