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        Hatay'da depremde kısmen yıkılan tarihi kilisenin restorasyonu sürüyor

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:38
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        Hatay'da depremde kısmen yıkılan tarihi kilisenin restorasyonu sürüyor
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        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmen yıkılan Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonu devam ediyor.

        ​​​​​​​Valiliğin açıklamasına göre, 16. yüzyılda inşa edildiği bilinen Arsuz ilçesindeki kilisenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.

        Kilisenin, aslına uygun olarak yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılması hedefleniyor

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi yapının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'ın en eski üçüncü kilisesi olma özelliği taşıdığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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