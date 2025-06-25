Hatay'da depremde kısmen yıkılan tarihi kilisenin restorasyonu sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, tarihi yapının, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'ın en eski üçüncü kilisesi olma özelliği taşıdığını belirtti.

Kilisenin, aslına uygun olarak yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra ibadete açılması hedefleniyor

​​​​​​​Valiliğin açıklamasına göre, 16. yüzyılda inşa edildiği bilinen Arsuz ilçesindeki kilisenin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.

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