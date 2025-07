GÜNCELLEME 2 - Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Masatlı'nın yangın bölgesinde ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada rüzgar şiddetini bir anda artırdı.

Dumanların sardığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına evlerinin çatısına çıkan bazı mahalle sakinleri de hortumlarla sulama yaparak destek verdi. Bazı mahalle sakinleri ise yangının evlerine ulaştığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma ve polisin toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

- Vali Masatlı, yangının 4 mahallede etkili olduğunu söyledi

Bölgede incelemelerini sürdüren Vali Masatlı, gazetecilere, yangının dün 10.30 sularından Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktığını anımsattı.

Yangının şiddetli rüzgar ve rüzgarın kararsız hareketiyle beraber yön ve boyut değiştirdiğini anlatan Masatlı, alevlerin Karaali, Oğlakören, Alazi ve Üçgedik olmak üzere 4 mahallede etkisini gösterdiğini söyledi.

Vali Masatlı, "Başta AFAD'ımız, orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, itfaiye teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın araçlarıyla bölgemizde görev yapan inşaat şirketlerinin şantiyelerinde bulunan ve orman yangınlarına müdahale edebilecek araçların desteğini alarak çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla 9 hava aracımız, 970 kara aracımız ve 2 bin 500'den fazla personelimiz, sahada yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Biz şu an Alahan bölgesindeyiz. Bizim için burası önemli çünkü şehir merkezine çok yakın. Diğer yandan da İskenderun bölgemize yakın olan bir yerdeyiz. En önemli tesellimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımızın hayvanlarıyla ilgili gerekli müdahale yapılmıştır. Şu ana kadar hastanelerimizde dumandan etkilenen 55 vatandaşımızın müracaatı söz konusu."