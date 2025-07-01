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        Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahale eden ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocukların pet şişelerle su taşıması kameralarca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:38
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        Hatay'daki orman yangınına müdahaleye, konteyner kentteki çocuklardan pet şişeli destek
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahale eden ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocukların pet şişelerle su taşıması kameralarca kaydedildi.

        Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Dört mahalledeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Yangın bölgesine su taşımak için bir tanker, dolum vanasının bulunduğu Kore Dostluk ve Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gitti.

        Burada kalan çocuklar da pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.

        Ekiplerin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı o anlarda, konteyner kentte yaşayan küçük çocukların pet şişelere doldurdukları suları görevliler aracılığıyla tankere aktarması yer aldı.

        Çocuklardan 12 yaşındaki Mustafa Turan, AA muhabirine, tankerleri görünce yardım etmeye koştuklarını söyledi.

        Yangının sönmesi için katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Turan, "Tankerler yangın bölgesine su götürüyor, biz de konteynerdeki arkadaşlarla suları alıp doldurduk. Tankerler geldiğinde boşalttık ve yangın yerine gönderdik. 7 tanker geldi, ağabeyler bize teşekkür etti." dedi.

        Murat Sarıoğlu (11) yangının söndürülmesi için arkadaşlarıyla tankerlere pet şişe aracılığıyla su doldurduklarını anlatarak, "7 tanker doldurduk, sağ olsunlar konteynerdeki bazı insanların hortumları vardı, onlar da yardım etti. İtfaiyeciler hortum bağladı, onlar da doldurdu, gidince de bize teşekkür ettiler." diye konuştu.

        Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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