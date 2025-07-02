Hatay'da vinçten düşen demirin altında kalan işçi öldü

Yeşilköy Mahallesi'nde bir fabrikada vinçle taşınan demir, halatın kopması sonucu zemine düştü. Bu sırada işçilerden Hasan Cengiz (55) düşen demirin altında kaldı.

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