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        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:46
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        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Bozo (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Özova Mahallesi'nde V.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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