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        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:26
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        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu.

        Modern Evler Mahallesi'ndeki kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde cesedin, 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'na ait olduğu belirlendi.

        Sağlamoğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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