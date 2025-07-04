Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da akondroplazili çift 21 yıl sonra evlilik hayallerini gerçekleştirdi

        Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan ve 21 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), yıllar sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 02:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 02:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da akondroplazili çift 21 yıl sonra evlilik hayallerini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan ve 21 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), yıllar sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.

        Boyları 105 santimetre olan Nurgül Aksoy ve Mustafa Sevim, 21 yıl önce görücü usulüyle tanışarak nişanlandı. Ancak ailelerin anlaşamaması üzerine çift ayrılmak zorunda kaldı.

        Aradan geçen yıllara rağmen sevgilerini sürdüren çift, Yayladağı Belediyesi ve Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle evlenerek hayallerini gerçekleştirdi.

        Çiftin düğünü, Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

        -"Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi"

        Nurgül Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babalarını kaybettikten sonra evlenerek hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Hayalini gerçekleştirmede emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Mustafa'yı çok seviyorum. 15 yaşındayken tanıştık, görücü usulüyle nişanlandık ancak aileler anlaşamadı. Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi. 21 yıl sonra tekrar kavuştuk. Gelinlik giymek en büyük hayalimdi, çok mutluyum." diye konuştu.

        -"Gelinliği İstanbul'dan özel olarak diktirdik"

        Mustafa Sevim ise 21 yıl sonra sevdiğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurdan Kıdıl Köçek, Hatay'da yollarının Nurgül ve Mustafa çiftiyle kesiştiğini belirterek, "Gelinimizin en büyük hayali gelinlik giymekti. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Gelinliği İstanbul'dan özel olarak diktirdik, hayalindeki takılar alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Guterres'ten Gazze uyarısı
        Guterres'ten Gazze uyarısı
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!

        Benzer Haberler

        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen hastalara...
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen hastalara...
        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu
        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu
        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü
        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü