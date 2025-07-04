Hatay'da akondroplazili çift 21 yıl sonra evlilik hayallerini gerçekleştirdi

Hatay'da, akondroplazi (boy kısalığına neden olan bir büyüme bozukluğu) rahatsızlığı bulunan ve 21 yıl önce nişanlandıktan sonra ayrılan Nurgül Aksoy (38) ile Mustafa Sevim (49), yıllar sonra hayallerini gerçekleştirerek evlendi.

Boyları 105 santimetre olan Nurgül Aksoy ve Mustafa Sevim, 21 yıl önce görücü usulüyle tanışarak nişanlandı. Ancak ailelerin anlaşamaması üzerine çift ayrılmak zorunda kaldı.

Aradan geçen yıllara rağmen sevgilerini sürdüren çift, Yayladağı Belediyesi ve Karınca Misali Sosyal ve Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle evlenerek hayallerini gerçekleştirdi.

Çiftin düğünü, Yayladağı Devrent Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

-"Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi"

Nurgül Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babalarını kaybettikten sonra evlenerek hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayalini gerçekleştirmede emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Mustafa'yı çok seviyorum. 15 yaşındayken tanıştık, görücü usulüyle nişanlandık ancak aileler anlaşamadı. Ayrıldık ama sevgimiz bitmedi. 21 yıl sonra tekrar kavuştuk. Gelinlik giymek en büyük hayalimdi, çok mutluyum." diye konuştu.