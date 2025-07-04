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        Hatay'daki deprem konutları bölgesinde okul inşaları sürüyor

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:06
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        Hatay'daki deprem konutları bölgesinde okul inşaları sürüyor
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

        Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarının bulunduğu bölgede yükselen okul inşaatlarını inceledi.

        Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Masatlı, her biri 24 derslikli planlanan ve öğrencilere modern eğitim olanakları sunacak ilkokul, ortaokul ve lise binalarını gezdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, çocuklar ve gençlerin daha nitelikli koşullarda eğitim görebilmesi adına bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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