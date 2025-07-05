Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, bölgedeki bir tarlada çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırına yakın bir arazide uyuşturucu saklandığını tespit etti.

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