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        Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:34
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        Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırına yakın bir arazide uyuşturucu saklandığını tespit etti.

        Ekipler, bölgedeki bir tarlada çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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