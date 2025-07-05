Hatay Dörtyol'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.
Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
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