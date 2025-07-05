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        Hatay Dörtyol'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:06
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        Hatay Dörtyol'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kırmızıburun mevkisinde dün çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

        Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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