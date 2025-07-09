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        Hatay'daki Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları sürüyor

        Hatay'da ileri teknoloji ve yerli üretim vizyonuyla savunma sanayisindeki bağımsızlığı artıracak Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:02
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        Hatay'daki Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları sürüyor
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        Hatay'da ileri teknoloji ve yerli üretim vizyonuyla savunma sanayisindeki bağımsızlığı artıracak Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden Roketsan Endüstri Bölgesi çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

        Masatlı, sahada yetkililerden projenin mevcut durumu, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında detaylı bilgiler aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, bölgenin savunma sanayisi açısından stratejik merkez haline gelmesinin önemine değindi.

        Bu yatırımın sadece Kırıkhan ve Hatay ekonomisine değil, aynı zamanda ülkenin savunma gücüne de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Masatlı, "Proje, ileri teknoloji ve yerli üretim vizyonuyla savunma sanayisindeki bağımsızlığımızı artıracak ve bölgedeki istihdam imkanlarını da önemli ölçüde genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alan, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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