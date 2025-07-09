Hatay'daki Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları sürüyor

Hatay'da ileri teknoloji ve yerli üretim vizyonuyla savunma sanayisindeki bağımsızlığı artıracak Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde inşa çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden Roketsan Endüstri Bölgesi çalışma sahasında incelemelerde bulundu.

Masatlı, sahada yetkililerden projenin mevcut durumu, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında detaylı bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, bölgenin savunma sanayisi açısından stratejik merkez haline gelmesinin önemine değindi.

Bu yatırımın sadece Kırıkhan ve Hatay ekonomisine değil, aynı zamanda ülkenin savunma gücüne de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Masatlı, "Proje, ileri teknoloji ve yerli üretim vizyonuyla savunma sanayisindeki bağımsızlığımızı artıracak ve bölgedeki istihdam imkanlarını da önemli ölçüde genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alan, Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmişti.