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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten su tasarrufu çağrısı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinin 50-60 günlük suyunun kaldığını belirterek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:05
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten su tasarrufu çağrısı
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinin 50-60 günlük suyunun kaldığını belirterek, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belen ilçesi Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün başkanlığında düzenlenen toplantıda, 64 gündem maddesiyle gündem dışı teklifler görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda konuşan Öntürk, Karaçay Barajı'nda yaklaşık 12 milyon metreküp suyun kaldığını bildirdi.

        Bunun 4-5 milyon metreküpünün rezerv olarak tutulduğunu belirten Öntürk, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu şu demek, Defne, Samandağ ve Antakya ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz (HATSU) çok büyük bir gayret içerisinde, Narlıca'daki eski Antakya'yı besleyen kaynaklar olsun, Serinyol'a yeni kuyular olsun... Harbiye'de şelaleden su almak istiyoruz, orada bir problem var, Harbiye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız bu konuda HATSU'muza destek olsun, acil eylem içerisindeyiz."

        Başkan Öntürk, Hataylılara daha büyük sıkıntı yaşanmaması için suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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