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        Hatay'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Payas ilçesinde, yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:32
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        Hatay'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Atatürk Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolda yürüyen Kenan A'ya çarptı.

        Hafif yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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