Hatay'da kamyona zarar veren ve aracın önünde bıçakla bekleyen 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaderesi Mahallesi'nde 25 Haziran'da trafikte otomobilden inip, tartıştıkları kamyon sürücüsü H.Y'nin aracına satırla zarar veren ve bıçakla aracın önünde bekleyen kişilerle ilgili çalışma başlattı.

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