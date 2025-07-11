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        Belen'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:34
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        Belen'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

        Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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