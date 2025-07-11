Belen'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.
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