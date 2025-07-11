Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı

Ekiplerin, mezarlıklarda budama, yabani ot temizliği, tadilat, boyama ve çevre temizliği çalışmaları gerçekleştirerek ziyaretçilere daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri 15 ilçedeki mezarlıklarda çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.