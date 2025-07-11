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        Hatay'daki Altınözü Devlet Hastanesi'nde boy uzatma ameliyatları yapılıyor

        Altınözü Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 4 hastanın boyları uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:12
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        Hatay'daki Altınözü Devlet Hastanesi'nde boy uzatma ameliyatları yapılıyor
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        Altınözü Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 4 hastanın boyları uzatıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen 120 yataklı hastane, 6 aydan bu yana hasta kabulünü sürdürüyor.

        Altınözü Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akın, AA muhabirine, modern teknolojiyle donatılan hastanelerinin 12 poliklinikte 8 branşta hizmet verdiğini belirtti.

        Ortopedi Uzmanı Dr. Mehmet Özer Dökmeci de hastanede 1,5 aydan bu yana görev yaptığını söyledi.

        Altınözü'nün yanı sıra diğer ilçelerdeki hastalara da hizmet verdiklerini anlatan Dökmeci, hastanede boy uzatma ameliyatlarının da gerçekleştirildiğini belirtti.

        Dökmeci, hastanede 4 boy uzatma ameliyatı yaptıklarını ve hastalarının durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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