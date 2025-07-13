Hatay'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
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