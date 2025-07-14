FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Şehit Gülşah Güler'in ailesi darbe girişiminin başarısız olmasıyla teselli buluyor

SALİM TAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi, hain kalkışmanın amacına ulaşmamasıyla avunuyor.

Darbecilerin saldırısında henüz 24 yaşındayken şehit olan Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle Ankara'nın Gölbaşı ilçesine taşındı.

Komiser yardımcısı kızlarının şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığının yakınındaki bir eve yerleşen aile, sık sık evlatlarının Kırıkhan'daki mezarını ziyaret ediyor.

Kabrin bakımını yapıp çiçek bırakan aile, kızlarını dualarla yad ediyor.

- "Önemli olan vatandır, bizler gelip geçiciyiz"

Baba Hüseyin Güler, AA muhabirine, evladının yokluğunun tarif edilemez acı olduğunu söyledi.

Şehit ailesi olmaktan her zaman gurur duyduklarını dile getiren Güler, "Rabbim böyle müsait, uygun görmüş. Bu dünyada bizim nasibimize de şehit babası ve annesi olmak varmış. Önemli olan vatandır, bizler gelip geçiciyiz." dedi.

Kızından ayrı 9 yıl geçtiğini belirten Güler, hala aynı hisleri yaşadığını anlattı.

Güler, darbe girişiminin başarısız olmasıyla teselli bulduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin zaferidir 15 Temmuz. Belki çok daha kötü günler olacaktı ama başta Cumhurbaşkanı'mız ve milletimiz müsaade etmediler. Biz bir evlatla bedelini ödedik. Bunun için de hiç rahatsız değiliz. Onurluyuz, gururluyuz çünkü evladımız vatan için şehit oldu. Elhamdülillah bizlerin kısmetinde, nasibinde şehit ailesi olmak varmış." diye konuştu.

- "En kötü, acı ama bir yandan da en gururlu günümüz"

Anne Emine Güler de aradan geçen yılların kızını kaybetmenin acısını dindirmediğini vurguladı.