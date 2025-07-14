Hatay 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için hatmi şerif okundu.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Vali Mustafa Masatlı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda, şehitler için hatmi şerif okundu.
Program sonunda katılımcılara lokum ikram edildi.
Vali Masatlı, daha sonra HMKÜ Rektörlük Binası'nda açılan 15 Temmuz konulu resim sergisini gezdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.