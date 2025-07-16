Hatay mutfağının lezzetleri Çin'de düzenlenen festivalde tanıtıldı

UNESCO Gastronomievi Şefi Süleyman Demirel tarafından hazırlanan Hatay'a özgü yemekler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi şehirleri bir araya getiren festivalde tanıtım çalışmaları yapıldı.

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