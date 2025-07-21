Hatay'da trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkan Ergin bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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