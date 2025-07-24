Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreste narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada 133 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ve 99 sentetik hap ele geçirildi.

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