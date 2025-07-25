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        Hatay'da LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Hatay'da Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:30
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        Hatay'da LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Hatay'da Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ihya, inşa ve imar sürecini seferberlik ruhuyla devam ettirdiklerini söyledi.

        Depremde eğitim kurumlarının üçte birinin kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Masatlı, "Bizler 'Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor' şiarıyla çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar 172 yeni okulumuzu hizmete aldık. Bunun derslik sayısı 1717'dir." dedi.

        Masatlı, 84 okulun inşasının devam ettiğini ve bunların tamamlanmasıyla 2 bin dersliğe daha sahip olacaklarını kaydetti.

        Eğitime önem verdiklerini vurgulayan Vali Masatlı, şöyle devam etti:

        "Çocuklarımızın özellikle merkezi sınavdaki başarısı bizim açımızdan gerçekten gurur verici sonuçlara yol açtı. Bu yıl 26 öğrencimiz bursluluk sınavında tam puan aldı. Diğer taraftan LGS'de 5 öğrencimiz Türkiye genelinde 500 tam puan aldı. En son YKS'de de 26 öğrencimiz ilk 1000 öğrenci içerisinde yer aldı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde eğitim sadece fiziki mekanlarla değil, içinde yapılan eğitim faaliyetleriyle, yetenek ve beceri geliştirmeyle de farklı bir boyuta geldiğini buradan özellikle ifade etmek isterim."

        Başarılı öğrencilere 9 ay boyunca eğitim bursu verileceğini belirten Masatlı, öğrencileri kutlayarak plaketlerini verdi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve veliler de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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