Hatay Valisi Masatlı'dan yeni yuvasına kavuşan depremzede aileye ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 600 Konutlar'daki evine yerleşen depremzede aileyle görüştü.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Güzelburç Mahallesi'ndeki bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin ardından Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen 600 Konutlar'daki evine taşınan Beşir ve Selin Duman çiftine misafir oldu.

Aileyle sohbet eden Masatlı, çifte ve 3 çocuğuna çeşitli hediyeler verdi.

Masatlı, gazetecilere, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ihya, inşa ve imar sürecinin 24 saat esasına göre sürdüğünü söyledi.

Güzelburç Mahallesi'nin, depremde en çok yıkım alan bölgelerden olduğunu dile getiren Masatlı, "Burada 1200'e yakın canımızı kaybettik. Bizi en çok mutlu eden, bu bölgede yeniden hayatın yeşermesidir. Hatay'da yaşam her yanı ve yönüyle yeniden kendini gösteriyor." dedi.

Masatlı, 190 binden fazla iş yeri ve konut çalışmasına başlandığını ifade ederek, "Bunlardan 68 bin 406 bağımsız bölümün kurasını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ve yer yer video konferans yoluyla çekmiş olduk." diye konuştu.