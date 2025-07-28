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        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi

        Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "cami buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:32
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        Hatay'da ortaokul öğrencileri "cami buluşması" etkinliğinde bir araya geldi
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        Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "cami buluşması" programına katıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hacı Mehmet Alkan Camisi'ndeki programda, 15 ilçeden 1500 ortaokul öğrencisi bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahilerin okunduğu programda, öğrencilere sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Etkinlikte öğrenciler, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'yla namaz kıldı.

        Program sonunda öğrencilere dondurma, bisküvi ve meyve suyu ikram edildi.

        Mevlüt Topçu, AA muhabirine, caminin çocuk sesleriyle neşelendiğini söyledi. İmanlı ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Topçu, "Burada yavrularımızla buluşma gerçekleştirdik. Bugün çok mutlu günümüzdü, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da yaz okulu etkinlikleri kapsamında 1500 öğrenciyle camide buluştuklarını, çocukların etkinlikler sayesinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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