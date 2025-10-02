Habertürk
Habertürk
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 02.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:35
        Hatay'da kamyonun çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
        Hatay’ın Belen ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

        M.K. (38) idaresindeki 06 ATC 07 plakalı kamyon, Sarımazı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan Girne Caddesi'ne çıktığı sırada yaya olarak ilerleyen S.Ç'ye (67) çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde S.Ç'nin ağır yaralandığını tespit etti.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

